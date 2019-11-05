Оперная звезда Асмик Григорян впервые даст концерт в Москве

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Солистка Литовского национального театра оперы и балета Асмик Григорян в среду впервые выступит в Москве с сольным концертом в Большом зале консерватории. Об этом сообщила пресс-служба организатора вечера, компании Moscow Nights.

"Асмик Григорян - не только великолепная певица, она талантливая и умная актриса, покорившая Зальцбург своим исполнением партии Саломеи. Широкий диапазон, богатая красочная палитра голоса, а также драматический дар и экспрессия заставили говорить о молодой певице весь мир", - сообщили организаторы.

Сопрано выйдет на сцену в сопровождении Госоркестра им. Светланова и Каунасского государственного хора из Литвы. За дирижерский пульт встанет Константин Орбелян. Вместе с Григорян оперные арии исполнит белорусский тенор Павел Петров - триумфатор престижного конкурса Operalia 2018, проходящего под патронажем оперного певца Пласидо Доминго.

Асмик Григорян родилась в Вильнюсе в семье оперных певцов Гегама Григоряна и Ирены Милькявичюте. В 2012 году дебютировала в Мариинском театре. Сегодня сопрано выступает в оперных театрах Берлина, Кельна, Риги, Барселоны, Стокгольма, Вены, Зальцбурга, в знаменитых "Ла Скала" в Милане и нью-йоркской Метрополитен-опере.

Григорян будет не единственным артистом из Литвы в России в ноябре. В Самару с концертом приезжает фортепианный дуэт Рокаса и Сонаты Зубовас с программой сочинений литовского композитора и художника Микалоюса Чюрлениса. Коллектив Subtilu-Z проведет самый большой тур по России в истории литовской музыки последних 30 лет. Квартет, в составе которого два аккордеона, перкуссия и литовский национальный духовой инструмент тенор-бирбине, сыграет в 14 городах - от Санкт-Петербурга до Асбеста (Свердловская область), сообщили в посольстве Литвы в России.