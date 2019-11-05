Максим Диденко и Мастерская Брусникина представят в Москве премьеру спектакля "Норма"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Премьера совместной работы режиссера Максима Диденко, Театра на Малой Бронной и Мастерской Брусникина - спектакля "Норма" по мотивам одноименного романа писателя Владимира Сорокина - состоится в среду на сцене "Дворца на Яузе" в Москве.

"Я ставил спектакль в Новосибирске, стал исследовать историю конструктивизма, советского андеграундного движения в 1970-1980-е годы, наткнулся на этот роман, раньше его никогда не читал. Прочтя его, обнаружил, что он абсолютно восхитительный, невероятно сложный и попадающий в наше время. И мне очень захотелось сделать по нему спектакль", - рассказал Диденко журналистам об истории создания постановки.

По словам режиссера, он договорился о спектакле еще с Дмитрием Брусникиным. Диденко также добавил, что вынесенное в название романа и спектакля понятие "норма" для него объединяет огромное количество смыслов, все из которых ему интересно воплотить. "Этот спектакль нужен, чтобы ясно взглянуть на нашу русскую реальность, чтобы возникла ясность взгляда, мне кажется наш взгляд сейчас затуманен", - отметил режиссер.

Помимо актеров Мастерской Брусникина и Театра на Малой Бронной в спектакле примет участие приглашенный актер - Евгений Стычкин. В первом акте он обращается к зрителям с предложением выучить куплет песни "Одинокая гармонь" и исполнить его. "Нельзя очаровываться песней до такой степени, чтобы забывать, что люди садились в тюрьму, не могли выехать, говорить определенные вещи", - отметил артист в беседе с журналистами.

Как рассказала художник спектакля Галина Солодовникова, команда создателей встречалась с автором романа. Сорокин дал добро на создание постановки любого формата с условием, что текст останется без изменений.

Дебютный роман Сорокина

Генеральным продюсером постановки стала Светлана Доля, уже выступившая продюсером таких громких проектов, как "Ай фак.Трагедия" Константина Богомолова и "10 дней, которые потрясли мир" Диденко. Также над спектаклем работали драматург Валерий Печейкин и композитор Алексей Ретинский. Планируется, что спектакль войдет в постоянный репертуар Театра на Малой Бронной, который переехал во "Дворец на Яузе" на время ремонта.

"Норма" - дебютный роман Сорокина, написанный в 1979 году. Это произведение рассказывает о представителях советского андеграунда, а также о жизни рабочих, учителей, инженеров. Впервые роман был опубликован в самиздате в 1983 году.