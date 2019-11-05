На 27-м км МКАД движение затруднено из-за ДТП с участием двух фур и "Газели"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Авария с участием "Газели" и двух грузовых автомобилей произошла на 27-м км МКАД. Как сообщили в среду в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, на проезжую часть высыпался песок, который перевозила одна из фур. В связи с этим движение затруднено.

"На 27-м км МКАД столкнулись две фуры и автомобиль "Газель", в результате из прицепа одной из фур на проезжую часть высыпался песок. Движение транспорта затруднено", - сообщил собеседник агентства.

Как отметили в ГИБДД Москвы, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, а также аварийные службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.