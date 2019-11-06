Синоптики прогнозируют порывистый ветер и дождь 6 ноября в Москве

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Дождливая погода и до 12 градусов тепла ожидаются в среду в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве и Подмосковье будет до 12 градусов тепла. Ночью в столице похолодает до 4 градусов, по области - до 1 градуса выше нуля.

В дневные часы ветер изменит направление с южного на северо-западное, порывы могут достигать 15 м/с. В ночь на четверг ожидается западный ветер с порывами до 15 м/с, дождь и мокрый снег.

Атмосферное давление составит 735 мм ртутного столба.