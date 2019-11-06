"Ведомости": с запуском МЦД "Аэроэкспрессы" в Шереметьево начнут отправляться из Одинцово

ТАСС, 6 ноября. "Аэроэкспрессы" в аэропорт Шереметьево после запуска первой ветки Московского центрального диаметра (МЦД-1) будут отправляться из подмосковного Одинцово, нынешний пункт отправления на Белорусском вокзале станет промежуточной остановкой. Об этом сообщили в среду "Ведомости" со ссылкой на генерального директора "Аэроэкспресса" Алину Бисембаеву.

Бисембаева отметила, что такое решение было принято после того, как в 2018 году компания РЖД объявила, что после запуска МЦД "Аэроэкспрессы" в Шереметьево будут переведены на Савеловский вокзал. Однако данный маршрут оказался менее удобен для пассажиров, что грозило снижением объема перевозок. В итоге, после переговоров с РЖД и оператором перевозок на МЦД было принято решение начать перевозки из Одинцово.

По данным издания, с июля 2020 года из Одинцово в тестовом режиме начнут отправляться первые и последние рейсы в аэропорт. Однако с открытием первой ветки МЦД поезда будут полностью интегрированы в городскую транспортную сеть. Поезда между Одинцово и Белорусским вокзалом будут следовать со всеми остановками и по тарифам МЦД, однако между вокзалом и Шереметьево будет сохранен режим экспресса с двумя остановками - на станциях Окружная и Савеловская Московского центрального кольца (МЦК).

Бисембаева добавила, что в направлении аэропорта будут курсировать двухэтажные поезда, которые ранее были запущены в "Домодедово" и "Внуково", так как удлинение маршрута увеличит перевозку пассажиров примерно на 1 млн человек. Более того, "Аэроэкспресс" арендует у РЖД три дополнительных состава для сохранения частоты отправления поездов при увеличенном времени в пути.