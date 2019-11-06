Почти 1 млн человек посетили столичные библиотеки с начала этого года

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Почти миллион жителей столицы посетили московские библиотеки с начала года, сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

"Составлен топ-10 самых популярных библиотек столичного Департамента культуры. В этом году в совокупности их посетил почти миллион человек. Горожане приходили туда не только за книгами. Они слушали лекции, участвовали во встречах с писателями, литературных экскурсиях и творческих мастер-классах", - говорится в сообщении.

Самой популярной в этом году стала библиотека имени Н. А. Некрасова, которую посетили более 170 тыс. человек. Вторая по посещаемости - библиотека-читальня имени И. С. Тургенева, где с начала года побыли более 100 тыс. человек. Тройку лидеров замыкает Дом Гоголя, который является мемориальным музеем и научной библиотекой. За 9 месяцев его посетили почти 100 тыс. москвичей.