ГИБДД назвала самые аварийные округ и район Москвы

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Самым аварийным административным округом Москвы за девять месяцев этого года стал Южный округ, а самым аварийным районом - Выхино-Жулебино. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"По итогам девяти месяцев 2019 года наибольшее количество дорожных аварий зарегистрировано на территории Южного административного округа города Москвы. За указанный период на его территории произошли 816 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 39 и ранены 941 человек. При этом, стоит отметить, что количество ДТП и раненных в них людей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 6,3% и 6,9% соответственно, количество погибших осталось неизменным. Самыми аварийными на юге Москвы стали районы Бирюлево Восточное, Даниловский, а также Орехово-Борисово Южное", - сказал собеседник агентства.

По его словам, второе место по аварийности занимает Восточный округ Москвы, там зарегистрировано 724 ДТП, а третье - Западный, где произошло 697 ДТП.

Также в столичном управлении ГИБДД отметили, что самым аварийным районом Москвы за девять месяцев стало Выхино-Жулебино в Юго-Восточном округе столицы. "Здесь зарегистрировано 120 дорожных аварий, что на 17,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В данных происшествиях погибли восемь и получили ранения 144 человека, что больше показателей предыдущего года на 33,3% и 16,1% соответственно", - отметили в пресс-службе. Вслед за Выхино-Жулебино по количеству дорожных происшествий "лидируют" районы Люблино и Марьино.

По данным Госавтоинспекции Москвы, наименьшее количество дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано в Зеленоградском, Троицком и Новомосковском административных округах.