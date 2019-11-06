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Амурского тигра Дизеля перевезли из Московского зоопарка в США

В дальнейшем планируется создать новую генетическую линию этого редкого подвида в зоопарках Соединенных Штатов

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Амурский тигр Дизель из Московского зоопарка совершил перелет в США. В зоопарке Генри Дурли, расположенном в городе Омаха, штат Небраска, специалисты будут работать над сохранением популяции амурского тигра в неволе, сообщает пресс-служба столичного зоосада.

"Наш зоопарк активно участвует в Европейской программе по сохранению популяции амурских тигров в неволе, поскольку Россия обладает уникальным генетическим ресурсом этих редких животных. За последние 15 лет мы добились больших успехов в разведении тигров, регулярно получаем здоровое потомство и впоследствии отправляем подросших животных в зоопарки по всему миру. Так, за прошедшие два года мы отправили одного амурского тигра в Данию, а другого в Японию. Дизель также, как и его сородичи, переехал в США по рекомендации координатора программы", - приводит пресс-служба слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

В зоопарке Омахи, где он поселился, созданы максимально приближенные к естественным условия для содержания животных. Кроме того, у местных специалистов накоплен колоссальный опыт по работе с дикими кошками. В будущем Дизеля планируется соединить с одной из самок, чтобы получить потомство. Это необходимо затем, чтобы создать новую генетическую линию редкого подвида в зоопарках США.

Ближайший месяц тигр будет находиться на карантине, а за его самочувствием продолжат наблюдать ветеринары. Специалисты Московского зоопарка регулярно получают от американских коллег отчеты о состоянии хищника.

Тигр Дизель родился в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в 2017 году. А прошлым летом хищник переехал на экспозицию, где провел более года, неизменно пользуясь вниманием и любовью посетителей. Отец Дизеля попал в Московский зоопарк из природы, поэтому генетический ресурс его потомков имеет особую ценность.

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