Пробки в Москве достигли девяти баллов

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Неблагоприятные погодные условия в вечерний час пик среды привели к ухудшению дорожной обстановки в Москве, заторы в 18:55 мск, по данным портала "Яндекс.Пробки", достигли девяти баллов из максимальных 10.

В настоящее время движение затруднено практически по всем магистралями столицы. Основные заторы наблюдаются в центральной части города из-за существенного снижения средней скорости потока и в районах крупных перекрестков. Возможны локальные затруднения в местах, где может скапливаться вода: в низинах и тоннелях. Кроме того, в непогоду обычно увеличивается число мелких ДТП.

В частности, в эти минуты плотный поток зафиксирован на всем протяжении Бульварного, Третьего транспортного и Садового колец.

МКАД загружен на северо-западе, юго-востоке в обоих направлениях и на юге по внутренней стороне. В область снижены скорости на Волоколамском, Дмитровском, Можайском шоссе.

Столичный Центр организации дорожного движения призвал ранее автомобилистов пользоваться общественным транспортом из-за дождя.