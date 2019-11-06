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Несколько улиц Москвы перекроют в связи с демонстрациями 7 ноября

На всех перекрытых улицах будет запрещена парковка

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Движение автотранспорта будет перекрыто на нескольких улицах в центре Москвы 7 ноября в связи с проведением митинга и демонстрации. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Седьмого ноября с 06:00 до 13:00 будет перекрыта улица Ильинка от Новой площади до Красной площади, улица Варварка от Старой площади до Красной площади, а также площадь Васильевский спуск. С 13:00 мск полностью будет перекрыто движение на улице Петровка от пересечения со Страстным бульваром до пересечения с Театральным проездом, а также на участке Страстного бульвара от улицы Большая Дмитровка до пересечения с улицей Петровка. Движение откроется по мере прохождения колонны.

Также в этот день с 08:00 до 12:00 будет частично ограничено движение по улице Моховой от Большой Никитской до Тверской, а с 11:00 до 14:30 - по улице Петровке от Театральной площади до Театрального проезда.

Кроме того, с 16:45 до 17:00 полностью перекроют Театральный проезд в районе пересечения с улицей Петровка.

На всех перекрытых улицах будет запрещена парковка автотранспорта с полуночи 7 ноября до окончания мероприятий.

Седьмого ноября на Страстном бульваре в Москве ЦК КПРФ проведет торжественное шествие и митинг, посвященные 102-й годовщине Октябрьской революции.

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Россия
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