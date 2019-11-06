ОНК: в столичном СИЗО "Бутырка" арестантов кормят некачественными продуктами

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Заключенные столичного СИЗО №2 "Бутырка" едят некачественные продукты. В частности, арестантов кормят гнилой капустой. Об этом сообщила журналистам член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.

"Были сегодня в "Бутырке". Попробовали второе блюдо из арестантского обеда. Это были "ленивые голубцы" - отвратительное блюдо, представляющее собой кашу из резаной капусты и мяса. Капуста сегодня была с гнильцой, есть невозможно!" - заявила Литвинович.

Она также отметила неудовлетворительное качество черного хлеба, который, по ее словам, арестанты выкидывают в мусор.

"Это не хлеб, а клейкая субстанция, из которой можно легко делать поделки, как Владимир Ильич в свое время", - сказала она.

По ее словам, наблюдатели также побывали в психиатрической больнице, расположенной на территории "Бутырки".

"Там сейчас 4 несовершеннолетних содержатся, взяли их на контроль. Социальный портрет мальчиков сходный: неполные семьи, одна мама или многодетные", - рассказала член ОНК.