Движение ограничат в центре Москвы из-за торжественного марша 7 ноября

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Временные ограничения движения транспорта будут введены в четверг в центре Москвы в связи с торжественным маршем в честь 78-й годовщины военного парада на Красной площади в 1941 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Уже с 06:00 мск нельзя проехать по улице Ильинке от Новой до Красной площади, по улице Варварке от Старой до Красной площади, а также по площади Васильевский Спуск. Ограничение движения по этим участкам продлится до 13:00 мск. С 08:00 мск до 12:00 мск ограничат движение по одной полосе на Моховой улице от Большой Никитской до Тверской улицы.

Отмечается также, что с 11:00 мск до 14:30 мск движение ограничат по одной полосе на Петровке от здания Большого театра до Театрального проезда, а с 13:00 мск проезд будет закрыт по Страстному бульвару от Большой Дмитровки до пересечения с Петровкой и по Петровке от Страстного бульвара до Театрального проезда. Движение будут открывать по мере прохождения колонны. На указанных участках нельзя парковаться с 00:00 мск до окончания шествия.

Помимо этого, с 16:45 мск до 17:00 мск движения не будет в Театральном проезде в районе пересечения с Петровкой.

Как уточняется в сообщении, в четверг также изменятся некоторые маршруты наземного транспорта. В частности, с 12:30 мск автобусы А будут курсировать на участках от спорткомплекса "Лужники" до станции метро "Кропоткинская" и от станции метро "Комсомольская" до "Трубной". Автобус № 15 будут ходить на участках от ВДНХ до Краснопролетарской улицы и от Новодевичьего монастыря до "Кропоткинской". Маршрут автобуса № 38 пройдет от Рижского вокзала до станции метро "Трубная".

С 16:15 мск и до окончания шествия автобусы № 101, 144, 904, М2, М3, М10, М27 и К могут следовать с увеличенными интервалами.

О параде 1941 года

В ноябре 1941 года немецко-фашистские войска рвались к Москве. Линия обороны в некоторых местах проходила всего в 30 км от города. Ранним утром 7 ноября в осажденной столице начался парад войск Красной Армии. Всего в нем участвовали 28,4 тыс. человек. Прямо с Красной площади его участники торжественным маршем уходили на фронт.

По силе воздействия на ход событий историки приравнивают этот легендарный парад к важной военной операции. Он сыграл большую роль в подъеме морального духа армии и всей страны и показал, что Москва не сдается.