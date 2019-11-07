Калькулятор стоимости поездки с учетом проезда по МЦД появился на сайте московского метро

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Тарифный калькулятор для расчета стоимости поездки с учетом проезда по Московским центральным диаметрам (МЦД) появился на сайте столичного метро, сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

"С помощью тарифного калькулятора москвичи и гости столицы смогут сравнить, сколько они сейчас платят за проезд по железнодорожным направлениям и сколько они будут платить после открытия МЦД. Сайт подскажет стоимость поездки по конкретному маршруту, выбранному пользователем", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Уточняется, что для определения стоимости пользователю нужно открыть схему МЦД и построить маршрут, портал рассчитает стоимость и время в пути. В частности, доехать по первому диаметру от станции Одинцово до Белорусской можно будет за 45 рублей по тарифу "Кошелек" транспортной карты "Тройка". Сейчас стоимость поездки составляет 69 рублей. Отмечается, что также при построении маршрута жителям напомнят правила валидации проездного: если не приложить билет к терминалу при выходе с платформы, бесплатная пересадка на метро и Московское центральное кольцо будет недоступна.

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект, в соответствии с которым предполагается создание пяти железнодорожных линий, которые должны пройти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой. Первые два диаметра - МЦД-1 от Одинцово до Лобни и МЦД-2 от Нахабино до Подольска запустят в конце ноября 2019 года. Затем планируется открыть МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкина до Домодедова.

Ранее пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщала, что на МЦД-1 и МЦД-2 будут действовать три тарифные зоны. В зоне "Центральная" (в границах станций Марк - Сетунь, Волоколамская - Остафьево) стоимость проезда по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" будет равна 38 рублям. Зона "Пригород" (для поездок по территории Московской области в пределах МЦД) предполагает стоимость разовой поездки по тарифу "Кошелек" в размере 45 рублей. В зоне "Дальняя" (для поездок со станций за пределами МЦД) цена будет складываться из 23 рублей за каждую зону пригородных поездов до границ МЦД плюс 45 рублей по МЦД.