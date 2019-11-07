В Москве 16,5 тыс. женщин прошли бесплатную маммографию во время ежегодной акции

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Более 16,5 тыс. женщин прошли обследования молочных желез в медицинских учреждениях столицы, более 7 тыс. москвичек направлены на дополнительные обследования, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

Исследования и бесплатные консультации с онкологами-маммологами проводились по выходным для женщин старше 18 лет в 79 столичных медучреждениях с 12 октября по 3 ноября. Акцию по выявлению рака молочной железы у женщин Департамент здравоохранения Москвы совместно с Московским клиническим научным центром имени А. С. Логинова проводит ежегодно.

"В акции по профилактике рака груди приняли участие 16 тыс. 590 женщин. Из них более семи тысяч направлены на дополнительное обследование и лечение в медицинские организации города", - говорится в сообщении. Отмечается, что участниц акции оказалось на 6 тыс. больше, чем в прошлом году.

"Особое внимание мы уделяем ранней диагностике онкологических заболеваний. В Москве действует система грантов за раннее выявление рака, в рамках которой поликлиники получают от 30 до 115 тыс. рублей за каждый случай первичной ранней диагностики наиболее распространенных онкологических заболеваний", - цитирует сайт руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

Как пояснил порталу главный онколог Москвы Игорь Хатьков, рак молочной железы не только самая распространенная форма злокачественных образований у женщин, но и одна из успешно излечимых при своевременно поставленном диагнозе, поэтому важную роль играет ранняя диагностика заболевания.