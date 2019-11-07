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В Москве открылся новый корпус онкобольницы № 1 на Загородном шоссе

Планируется, что в центре будут выполнять около 6 тыс. операций в год

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Новый корпус комплекса городской клинической онкологической больницы № 1 Департамента здравоохранения Москвы на Загородном шоссе открылся после капитального ремонта. По словам главного врача городской клинической онкологической больницы № 1 Всеволода Галкина, возможности нового здания позволят проводить лечение пациентов на уровне европейских стандартов.

"Пациентам будут доступны все виды медицинской помощи, от диагностики до сложнейших органосохраняющих операций. В суперновом центре <...> за год будут выполнять порядка 6 тыс. операций. В настоящее время коечный фонд учреждения насчитывает 180 мест. Надеемся, что в скором времени онкологическая больница № 1 войдет в число крупнейших медицинских центров столицы", - приводятся слова Галкина на сайте столичной мэрии.

После капремонта здесь установили новое оборудование, в частности, технику для рентгенодиагностики, компьютерный томограф и эндовидеоскопический комплекс. Новые операционные оборудовали уникальной системой мониторинга микроклимата, которая помогает максимально отслеживать бактериологическую чистоту воздуха.

В новом корпусе смогут применять телемедицинские технологии: транслировать ход операции в конференц-зал или за пределы больницы. Для пациентов создали одноместные и трехместные палаты с санузлами и кнопками вызова медперсонала.

Онкологическая больница № 1 принимает пациентов уже более 75 лет. Эта клиника - одна из немногих в столице, где делают операции больным с тяжелейшей формой онкологии - опухолями головы и шеи.

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