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Участники форума AI Journey обсудят нацстратегию РФ по развитию искусственного интеллекта

Мероприятие пройдет 8-9 ноября, два дня форума будут разделены тематически - это будут научный день и бизнес-день

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Международный форум Artificial Intelligence Journey (AI Journey) пройдет 8-9 ноября в Москве, его участники обсудят, в частности, реализацию Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта (ИИ), утвержденную президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Сбербанка, при поддержке которого пройдет форум.

"8-9 ноября в Москве впервые пройдет крупнейший форум Восточной Европы по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey. В рамках форума AI Journey будут обсуждаться шаги по реализации утвержденной Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта, принятой указом президента РФ", - рассказали в пресс-службе.

Президент России подписал в октябре 2019 года указ об утверждении Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта на период до 2030 года. Документ призван ускорить развитие ИИ, стимулировать научные исследования в этой области, повысить доступность информации и вычислительных ресурсов для пользователей, усовершенствовать систему подготовки кадров в сфере ИИ.

"Сбербанк принял активное участие в разработке положений Нацстратегии и намерен совместно с правительством страны и компаниями-партнерами работать над ее успешной реализацией", - сообщили в пресс-службе банка.

Программа форума: научный день и бизнес-день

Два дня форума будут разделены тематически - это будут научный день (Science Day) и бизнес-день (Business Day), рассказали в Сбербанке.

В ходе первого дня спикеры поделятся результатами исследований в области ИИ. Участники форума смогут посетить секции по универсальному ИИ, компьютерному зрению, анализу речи, обработке естественного языка, рекомендательным системам, философии и методологии ИИ, новым методам машинного обучения. С докладами выступят, в частности, научный руководитель Swiss AI Lab IDSIA Юрген Шмидхубер, вице-президент по прикладным исследованиям в области глубокого обучения NVIDIA Брайан Катандзаро, CEO и главный исследователь в Singularity.Net Бен Герцель, руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка Андрей Курпатов.

Также в первый день форума будут подведены итоги международного онлайн-соревнования, целью которого было приблизиться к созданию универсального ИИ.

Второй день будет посвящен прикладному применению научных разработок в сфере ИИ в различных областях бизнеса и общественной жизни. Пройдет панельная дискуссия "ИИ и страхование", а также дискуссии в следующих секциях: "ИИ и умные города", "ИИ и ретейл", "ИИ и промышленность", "ИИ и этика", "ИИ и телеком", "ИИ и финансовый сектор", "ИИ и медицина", "Тренды развития ИИ". Спикерами второго дня станут, в частности, профессор компьютерных наук Ассоциации вычислительной техники при Бейлорском университете Билл Паучер, руководитель Лаборатории машинного обучения и технологии искусственного интеллекта "Яндекса" Александр Крайнов.

Как подчеркивают в Сбербанке, форум AI Journey стал логическим продолжением форума Sberbank Data Science Journey, который проводился в Москве на протяжении трех лет и "доказал большую потребность научного и бизнес-сообщества в необходимости организации еще более масштабной дискуссионной площадки по Data Science и искусственному интеллекту".

Также под эгидой AI Journey в семи городах России - Томске, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Санкт-Петербурге и Владивостоке - с октября по декабрь проходят региональные конференции, посвященные машинному обучению, анализу данных и искусственному интеллекту.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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