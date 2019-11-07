Фестиваль "Путешествие в Рождество" начнется в Москве 13 декабря

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет в столице с 13 декабря по 12 января, заявки производителей и продавцов на участие в фестивале будут принимать до 19 ноября. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"Самый популярный уличный фестиваль из цикла "Московские сезоны" - это "Путешествие в Рождество". Он будет проходить в столице с 13 декабря 2019 года по 12 января 2020 года. Целый месяц москвичи и туристы будут смотреть яркие уличные представления, наслаждаться праздничным убранством города, пробовать вкусные блюда и выбирать подарки для друзей и родных. Москва приглашает производителей и продавцов украшений и игрушек, а также кафе и рестораны принять участие в этом событии", - говорится в публикации.

Как уточняется на сайте, в программах фестиваля могут участвовать рестораны и кафе с новогодним меню, производители елочных игрушек, сувениров и праздничного декора. Чтобы присоединиться к команде фестиваля, необходимо заполнить заявку по форме, размещенной на сайте ГБУ "Московские ярмарки", приложить к ней документы и отправить по электронной почте: festival@torg.mos.ru. Заявки будут принимать до 19 ноября этого года, о результатах отбора участников проинформируют до 29 ноября.

"Фестиваль "Путешествие в Рождество" приглашает производителей и продавцов: тематической сувенирной продукции и подарков; елочных украшений и игрушек; праздничного декора для дома; товаров народно-художественных промыслов; кондитерских изделий и сладостей; деликатесов к праздничному столу. Также в фестивале могут принять участие кафе и рестораны, которые готовят новогоднее и рождественское меню", - добавляется в публикации.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в столице каждую зиму с 2013 года. В программе фестиваля спектакли, концерты, зимние забавы, открытые тренировки, творческие и кулинарные мастер-классы и множество других развлечений. Прошлой зимой на фестивальных площадках побывали 18,6 млн москвичей и туристов.