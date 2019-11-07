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Около 7 тыс. зрителей увидели марш в честь годовщины военного парада на Красной площади

На параде присутствовали 1,2 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, в числе которых трое участников парада 1941 года

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада состоялся на Красной площади, его зрителями стали 7 тыс. человек, в том числе 1,2 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе комитета общественных связей столицы.

"Офицеры и военнослужащие, одетые в форму солдат Великой Отечественной войны, а также кадеты, суворовцы и военный оркестр прошли по главной площади страны. За реконструкцией событий битвы под Москвой наблюдали 7 тыс. зрителей. В этом году марш прошел в канун 75-летия Победы в ВОВ и был посвящен "Рубежам Победы" - местам ключевых сражений битвы под Москвой в Яхроме, Кашире, Волоколамске, Клину и др.", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что участие в реконструкции приняли московские школьники и кадеты, которые зачитали фрагменты своих сочинений о войне и защитниках столицы. Выступления дополнялись кадрами из кинохроники и театрализованным действием, посвященным этапам обороны Москвы. Песни военных лет исполнили ансамбль песни и пляски имени А. В. Александрова и ансамбль военно-космических сил, а также артисты Валерия Ланская, Глеб Матвейчук, группа "Город-312", Сергей Мазаев, Влад Топалов, Юлия Савичева и Стас Костюшкин.

"Главными зрителями на трибунах стали 1,2 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, в числе которых трое участников легендарного парада 1941 года: Евгений Ануфриев, Василий Лагодин и Павел Козленков. Перед ними по брусчатке Красной площади прошли военнослужащие Минобороны России, кавалерийская группа президентского полка ФСО России, воспитанники московского суворовского и московского военно-музыкального училищ, кадетские парадные расчеты от федеральных ведомств и образовательных организаций города Москвы, сводный военный оркестр московского территориального гарнизона", - сообщили в пресс-службе.

Помощь в организации и проведении торжественного марша оказали 250 волонтеров Москвы. Добровольцы сопровождали ветеранов, осуществляли навигацию и помогали зрителям на трибунах. После марша ветераны вместе со школьниками и студентами, а также участниками патриотических и поисковых объединений возложили цветы к объектам памяти. По окончании марша на Красной площади открылся бесплатный музей под открытым небом. Все желающие могли сделать фото на фоне его экспонатов: "Катюши", танка Т-34, бронеавтомобилей и самоходных установок.

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