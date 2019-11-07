МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Московская канатная дорога будет закрыта для пассажиров с 11 по 14 ноября в связи с проведением ежегодного планового технического обслуживания. Об этом сообщила в четверг пресс-служба канатной дороги.

"В период с 11 ноября 2019 года по 14 ноября 2019 года работа канатной дороги для перевозки пассажиров осуществляться не будет. С 15 ноября Московская канатная дорога продолжит работу в прежнем режиме по утвержденному расписанию", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что плановое техническое обслуживание проводится ежегодно для проверки технических возможностей транспорта с целью обеспечения безопасности пассажиров при перевозке.