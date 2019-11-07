Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Московская канатная дорога будет закрыта для пассажиров с 11 по 14 ноября

Это связано с проведением ежегодного планового технического обслуживания

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Московская канатная дорога будет закрыта для пассажиров с 11 по 14 ноября в связи с проведением ежегодного планового технического обслуживания. Об этом сообщила в четверг пресс-служба канатной дороги.

"В период с 11 ноября 2019 года по 14 ноября 2019 года работа канатной дороги для перевозки пассажиров осуществляться не будет. С 15 ноября Московская канатная дорога продолжит работу в прежнем режиме по утвержденному расписанию", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что плановое техническое обслуживание проводится ежегодно для проверки технических возможностей транспорта с целью обеспечения безопасности пассажиров при перевозке.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Выставка "Москва - Осадное положение 1941 год" открылась на 20 площадках центров госуслуг
Экспозиция проходит в рамках проекта "Москва - с заботой об истории"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС