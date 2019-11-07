Выставка "Москва - Осадное положение 1941 год" открылась на 20 площадках центров госуслуг

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Выставка "Москва - Осадное положение 1941 год" в рамках культурно-просветительского проекта "Москва - с заботой об истории" открылась на 20 площадках в центрах госуслуг, передает корреспондент ТАСС.

"Мои Документы" совместно со столичным Главархивом открыли 7 ноября на 20 площадках центров госуслуг новую выставку "Москва - Осадное положение 1941 год". Главная тема выставки посвящена началу Великой Отечественной войны, обороне Москвы в 1941 году.

На открытие выставки в одном из флагманских центров в ЮЗАО, пригласили ветеранов, тружеников тыла, детей войны. Директор центров госуслуг "Мои Документы" Ольга Фефелова, обращаясь к ветеранам, сказала, что "нам очень близко то, что мы сейчас делаем для вас, нам важна ваша оценка".

"Приходите к нам, приносите то, что вы храните с войны, и мы все передадим в архив", - сказала она.

Гости центра госуслуг ознакомились с экспонатами выставки, документальными фотографиями, посмотрели аудио и видеоинсталляцию с кадрами военной хроники. Специально в день Парада 7 ноября, часть выставки была оформлена инсталляциями с противотанковыми "ежами", заклеенными крест-накрест окнами и мешками с песком.

Как рассказал ТАСС руководитель экспертной группы военных историков Главархива Москвы Михаил Моруков, Главархив как хранитель части архивного фонда Москвы и архивного фонда России получил в свое распоряжение потрясающий аппарат по мобилизации документов граждан - "Мои Документы" и все документы и предметы военного времени имеют перспективу оказаться переданными в московскую электронную школу.

"Фактически с нуля создается полноценная научная архивная коллекция. Наша задача найти исчерпывающую информацию об этих артефактах, восстановить по возможности историю артефакта, награды, документа и положить его на вечное хранение", - добавил он.

Выставочный проект "Москва с заботой об истории" будет обновляться каждые два месяца. В центрах "Мои документы" можно создать анкету ветерана в электронной книге памяти "Бессмертный полк. Москва" и распечатать фотографии ветеранов к шествию 9 мая, а также передать материалы времен Великой Отечественной войны - фронтовые фотографии своих дедушек и бабушек, их письма, номера газет военных лет - на хранение в Главархив Москвы для создания электронной библиотеки и интерактивного музея.