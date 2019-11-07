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Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве

Митинг открыл лидер КПРФ Геннадий Зюганов

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.

Митинг открыл лидер КПРФ Геннадий Зюганов, поздравив участников с годовщиной революции. Он отметил, что результатом событий октября 1917 года стали многочисленные достижения СССР - от индустриализации до успехов в космической сфере, а также напомнил, что в 1941 году в этот день состоялся парад Красной армии, сплотивший страну и вдохновивший бойцов в дни обороны Москвы.

"В 1941 году в этот день на Красной площади состоялся легендарный парад. Почти 27 тыс. человек участвовали тогда в параде <...> Великий Октябрь вдохнул в каждого нашего солдата, в каждого рабочего, инженера и ученого новые силы для великой Победы", - сказал Зюганов.

На митинге выступили также представители профсоюзов, общественных объединений и предприятий. Со цены звучали советские песни, собравшиеся скандировали социалистические лозунги, держали в руках портреты советских вождей и военачальников.

В митинге приняли участие делегации КПРФ из всех областей Центрального федерального округа, представители городских комитетов КПРФ, а также различных общественных организаций, в частности, Союза советских офицеров, Всероссийского женского движения "Надежда России" и др.

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Россия
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