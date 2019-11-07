Пробки в Москве достигли восьми баллов

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Неблагоприятные погодные условия в вечерний час пик четверга привели к ухудшению дорожной обстановки в Москве, заторы в 18:55 мск, по данным портала "Яндекс.Пробки", достигли восьми баллов из максимальных 10.

Движение затруднено практически по всем радиальным магистралями столицы, а также в центральной части города и в районах крупных перекрестков. В частности, в эти минуты плотный поток зафиксирован на всем протяжении Бульварного, Третьего транспортного и Садового колец.

Кроме того, МКАД загружен в обоих направлениях на северо-западе, а на юго-востоке по внутренней стороне. В область снижена скорость на Ленинградском шоссе.