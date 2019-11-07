Поезда на Курском и Рижском направлениях МЖД задерживаются по техническим причинам

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Сбой в движении поездов на Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги (МЖД) произошел вечером в четверг. Об этом сообщается на странице Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в "Twitter".

"На Курском и Рижском направлениях по направлению в область задерживаются несколько поездов по техническим причинам", - говорится в сообщении.

Диспетчеры принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график, отметили в пресс-службе МЖД, не уточнив времени задержек.