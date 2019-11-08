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Новая площадка для регистрации брака открыта в Москве на ипподроме

Отмечается, что для того, чтобы провести процедуру заключения брака на этой площадке, нужно подать заявление в Хорошевском отделе ЗАГС или на едином портале госуслуг

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Регистрация брака стала доступна в столице на новой площадке - Центральном московском ипподроме, сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства столицы.

"Зарегистрировать брак теперь можно на Центральном московском ипподроме - первом рысистом ипподроме мира и старейшем ипподроме России. Церемонии будут проходить в колонном зале. После торжества молодожены смогут побывать на трибунах, которые часто посещал Николай II", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для того, чтобы провести процедуру заключения брака на этой площадке, нужно подать заявление в Хорошевском отделе ЗАГС или на едином портале госуслуг. Услуга доступна как для граждан России, так и для иностранцев.

На сегодняшний день пары могут провести регистрацию брака уже на 30 необычных площадках, среди которых усадьбы и особняки, деловой центр "Москва Сити", "Лужники", "Москвариум", театр "Школа современной пьесы". Подать заявление на регистрацию брака в необычных местах могут все желающие в соответствующих отделках ЗАГС или через портал госуслуг.

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