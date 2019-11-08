В Москве задержан мужчина, который за деньги обещал содействие в трудоустройстве в полицию

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве мужчину, который за деньги обещал содействие в трудоустройстве в органы внутренних дел. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

"Сотрудники полиции по району Северное Тушино задержали подозреваемого в мошенничестве", - сказал он.

По словам Титова, в полицию обратился 59-летний мужчина и рассказал, что неизвестный за денежное вознаграждение предложил помощь в трудоустройстве на службу в органы внутренних дел его сына. "Заявитель перечислил ему на банковский счет более 60 тыс. рублей, однако мужчина скрылся, не выполнив обязательств", - пояснил Титов.

В результате оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что злоумышленник в форме подсел в одном из заведений к потерпевшему. В беседе он предложил трудоустроить сына на службу в полицию. Мужчина никогда не работал в правоохранительных органах и не имел возможности выполнить взятые на себя обязательства.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого по месту проживания на Дербеневской улице. Полицейские изъяли у него форму. Деньги он успел потратить. Установлено, что ранее он был судим за аналогичное преступление.