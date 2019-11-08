Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве задержан мужчина, который за деньги обещал содействие в трудоустройстве в полицию

Подозреваемый имеет судимость за аналогичное преступление

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве мужчину, который за деньги обещал содействие в трудоустройстве в органы внутренних дел. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

"Сотрудники полиции по району Северное Тушино задержали подозреваемого в мошенничестве", - сказал он.

По словам Титова, в полицию обратился 59-летний мужчина и рассказал, что неизвестный за денежное вознаграждение предложил помощь в трудоустройстве на службу в органы внутренних дел его сына. "Заявитель перечислил ему на банковский счет более 60 тыс. рублей, однако мужчина скрылся, не выполнив обязательств", - пояснил Титов.

В результате оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что злоумышленник в форме подсел в одном из заведений к потерпевшему. В беседе он предложил трудоустроить сына на службу в полицию. Мужчина никогда не работал в правоохранительных органах и не имел возможности выполнить взятые на себя обязательства.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого по месту проживания на Дербеневской улице. Полицейские изъяли у него форму. Деньги он успел потратить. Установлено, что ранее он был судим за аналогичное преступление.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Мастерские семейного творчества появятся в спальных районах Москвы
Обсуждается создание как бесплатных творческих мастерских, так и предоставление площадок для платных семейных досуговых центров
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС