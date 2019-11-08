Арт-объект "Московские кольца" появится у транспортно-пересадочного узла "Рязанская"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Стела "Московские кольца", символизирующая интеграцию разных видов транспорта, появится на площади около будущего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Рязанская" (объединит две ветки метрополитена, железную дорогу и Московское центральное кольцо, МЦК). Об этом сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии.

"Стела будет выполнена из нержавеющей стали в виде сферы, окруженной лентой Мебиуса. Лента символизирует кольца - МЦК и Большую кольцевую линию метро (БКЛ), а цилиндрические отверстия на ней - станции. Сам шар диаметром 3,75 метра изображает систему линий и станций московского метро в пределах Кольцевой линии", - приводятся на портале слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Фигура будет подсвечиваться светодиодными лампочками в цветах линий метро. Высота конструкции составит около 15 метров. Арт-объект станет не только украшением города, но и будет маскировать вентиляционную шахту станции метро "Нижегородская".

Строительство ТПУ "Рязанская" находится на финишной прямой. Ожидается, что он примет первых пассажиров до конца года. ТПУ будет полностью крытым, и пассажиры в течение пяти минут в комфортных условиях смогут пересаживаться с одного вида транспорта на другой. ТПУ будет представлять собой трехэтажный комплекс с залом ожидания, переходами к видам транспорта, зонами торговли и питания. Кроме того, предусмотрена парковка на сто машиномест.

ТПУ располагается на пересечении Рязанского проспекта с Нижегородской улицей на юго-востоке Москвы и путями МЦК. Основой узла станут две строящиеся станции "Нижегородская" Кожуховской линии и БКЛ, а также одноименная станция МЦК.