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Московским компаниям такси выделили более 200 млн рублей на обновление автопарка

Эта сумма частично возместит расходы на покупку более 10 тыс. автомобилей

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы выделили из городского бюджета таксомоторным компаниям, имеющим разрешение на перевозки в столице, свыше 200 млн рублей субсидий в 2019 году. Этой суммы хватит на покупку 10 тыс. автомобилей, сообщил ТАСС замруководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин.

"Москва - единственный город в России, где выделяют субсидии для такси. В этом году из бюджета города на субсидию выделено 201,5 млн рублей. Эта сумма частично возместит расходы на приобретение более 10 тыс. автомобилей такси", - сказал Пронин.

По его словам, за 7 лет в Москве выдано около 1 млрд рублей субсидий на приобретение новых автомобилей. Денежные средства идут на оплату лизинговых платежей и процентов по кредитным договорам, которые таксомоторные компании заключили для приобретения легковых автомобилей. Город субсидирует до 15% от стоимости новых автомобилей. Благодаря этому за семь лет удалось обновить 68% городского автопарка такси.

Пронин отметил, что за последние несколько лет средний возраст легковых машин такси снизился более чем в 1,5 раза и теперь составляет 2,7 года. Парк такси в Москве - один из самых молодых в Европе. С 2013 года в Москве начали появляться официальные такси отличительного желтого цвета.

Более 50 тыс. человек имеют действующие разрешения на таксомоторную деятельность. Ежедневно такси перевозят более 890 тыс. пассажиров (324,9 млн пассажиров в год). Среднее время подачи автомобиля такси в рабочий день составляет около пяти минут - данный показатель является одним из лучших для мировых столиц.

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