"Аэроэкспресс" запустил двухэтажный поезд в Шереметьево

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Компания "Аэроэкспресс" запустила в субботу первый двухэтажный состав с Белорусского вокзала до аэропорта Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Ранее с 2017 года двухэтажные аэроэкспрессы ходили в два аэропорта Московского авиаузла - Внуково и Домодедово.

Как пояснили представители оператора перевозок, 9 ноября в 12:00 мск компания запустила в рейс первый двухэтажный "Аэроэкспресс" с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево. Состав будет совершать несколько рейсов в день между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево. До конца года компания планирует полностью заменить подвижной состав на этом направлении.

Как ранее отмечала генеральный директор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева, запуск двухэтажных составов позволит обслуживать растущий пассажиропоток и при этом поддерживать уровень комфорта пассажиров.