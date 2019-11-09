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"Аэроэкспресс" запустил двухэтажный поезд в Шереметьево

Состав будет курсировать несколько раз в день между Белорусским вокзалом и аэропортом

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Компания "Аэроэкспресс" запустила в субботу первый двухэтажный состав с Белорусского вокзала до аэропорта Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Ранее с 2017 года двухэтажные аэроэкспрессы ходили в два аэропорта Московского авиаузла - Внуково и Домодедово.

Как пояснили представители оператора перевозок, 9 ноября в 12:00 мск компания запустила в рейс первый двухэтажный "Аэроэкспресс" с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево. Состав будет совершать несколько рейсов в день между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево. До конца года компания планирует полностью заменить подвижной состав на этом направлении.

Как ранее отмечала генеральный директор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева, запуск двухэтажных составов позволит обслуживать растущий пассажиропоток и при этом поддерживать уровень комфорта пассажиров.

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