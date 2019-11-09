Власти Москвы отремонтировали первые 3 тыс. подъездов по программе капремонта

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы отремонтировали почти 3 тыс. подъездов с начала года по программе капитального ремонта. Такие предварительные итоги этого года подвел Комплекс городского хозяйства Москвы, сообщила пресс-служба комплекса.

В мэрии пояснили, что до этого года входные группы ремонтировались силами управляющих компаний, а с 2019 года эти работы включены в региональную программу капитального ремонта, став частью перечня из 15 услуг.

"Капитальный ремонт 3 тыс. подъездов по единому стандарту завершен почти в тысяче домов Москвы. Текущий ремонт (управляющими компаниями ранее) позволял поддерживать подъезды в эксплуатационном состоянии. Включение капремонта входных групп в перечень работ позволяет получить максимальную комплексность капитального ремонта дома", - сказал журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Он добавил, что жители получат не только обновленные инженерные системы, фасад, кровлю, но и отремонтированный в соответствии со всеми современными стандартами и технологиями подъезд.

Новый стандарт подъездов

При этом по решению города московским Фондом капитального ремонта разработан стандарт ремонта подъездов, включающий работы, которые невозможно было выполнить в рамках "поддерживающего" ремонта. Например, установку дверей с высоким уровнем огнестойкости или восстановление ступеней и лестничных площадок.

"Новый стандарт оставляет за жителями право выбора цветовых решений отделки. Причем участие собственников квартир в выборе цвета стен или плитки подъездов - одно из ключевых требований. Другой отличительной чертой стали входные группы с остеклением", - уточнил вице-мэр.