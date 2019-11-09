В жилом доме на юге Москвы произошло задымление

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Задымление произошло в жилом многоэтажном здании на юге Москвы, сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.

"В доме номер 94 по Варшавскому шоссе на 15 этаже произошло задымление", - сказал собеседник агентства.

По данным из открытых источников, всего в доме 24 этажа, вызов пожарных сделан по повышенному рангу сложности.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ, причиной задымления стало возгорание в мусоропроводе на пятом этаже здания. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Во время ЧП из дома эвакуировали 25 человек.

В новость внесены изменения (18:11 мск) - добавлены подробности.