В Москве около 30 человек эвакуировали из троллейбуса из-за пожара

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Возгорание произошло в троллейбусе на западе Москвы, эвакуированы около 30 человек. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"В районе Ясногорской улицы, дом 13, корпус 1 возник пожар в аккумуляторном отсеке троллейбуса. Его площадь составила 1 кв. м. Из-за возгорания были эвакуированы примерно 30 человек", - сообщил собеседник агентства.

В ГУ МЧС России по Москве также подтвердили факт пожара."Возгорание было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет", - отметили в главке.