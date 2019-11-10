Благоустройство станции МЦД-1 Кунцево завершено на 80%

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Работы по благоустройству станции Кунцево Белорусского направления МЖД завершены на 80%. В конце года ее введут в состав МЦД-1 "Белорусско-Савеловский".

На станции завершают замену покрытия платформ. Приведены в порядок фасады кассовых блоков. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Сейчас активно ведется подготовка станций к запуску Московских центральных диаметров. По станции Кунцево работа по благоустройству завершена на 80%, большая часть покрытия платформ уже заменена. В ближайшее время будут установлены стойки экстренной связи и динамические табло. На сегодняшний день пассажиропоток на станции Кунцево составляет более 8 тыс. человек ежедневно, а после запуска МЦД, по нашим прогнозам, ею будут пользоваться более 13 тыс. человек", - отметил начальник дирекции МЦД департамента Андрей Акимов.

На станции Кунцево также обновят навигацию, а в рамках благоустройства к общему стилю будут приведены скамейки и урны.

К запуску МЦД идет подготовка инфраструктуры как ж/д станций, так и метро. На пересадочных станциях метро появятся дополнительные автоматы по продаже билетов. К открытию диаметров на платформах Белорусского, Савеловского, Курского и Рижского направлений установят более 200 валидаторов для оплаты проезда. Аппараты будут установлены на тех станциях, где нет турникетов.

После запуска МЦД транспортная доступность улучшится более чем для 400 тысяч человек, проживающих в районах Кунцево, Можайский и Фили-Давыдково. Запуск первых диаметров, по информации ОАО "РЖД", запланирован на ноябрь 2019 года. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" - это 132 км пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 в поездах появится более 900 тыс. новых пассажирских мест в сутки.