Собянин: сокращение интервала движения МЦК ускорит движение поездов на 20%

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Интервал движения поездов по Московскому центральному кольцу (МЦК) планируется в ноябре сократить на 20%, до 4 минут. Об этом сообщил в воскресенье в интервью телеканалу "Россия 1" мэр Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что с момента запуска МЦК постоянно улучшается. В том числе, улучшается и такт движения.

"В этом году мы на МЦК переходим на 4 минуты, казалось бы, что там 1 минута, а это 20% ускорения такта движения", - сказал Собянин.

Пассажирское движение на МЦК открылось 10 сентября 2016 года. Кольцо проходит через 26 районов, в которых проживают около 2 млн человек.

Открыта 31 станция, с 23 можно пересесть на метро, с десяти - на электрички. Заммэра Марат Хуснуллин ранее сказал, что заканчивается подготовка к запуску МЦД-1 "Белорусско-Савеловский". На диаметрах будут ходить современные поезда "Иволга".

Сергей Собянин также сообщил, что в техническое задание к поезду "Иволга" были заложены самые высокие требования. Они оказались даже выше, чем у "Ласточки", которую производит в основном Siemens, но локализация есть и в России.

"130 км путей, десятки станций, пересечения со станциями метро и плюс транспортно-пересадочные узлы, которые создавались до этого, плюс реконструкция платформ, - это все позволило вместе создать такую синергию этого проекта (Московских центральных диаметров) и запустить его в достаточно короткие сроки, хотя он сам огромен. На второй очереди будем создавать еще дополнительные станции, переходы. Так, как мы сделали в МЦК", - сказал в интервью Собянин.

Два первых диаметра МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" должны открыться в ноябре, их протяженность составит 132 км с 57 станциями. В будущем числo станций увеличится до 66, с 19 станций можно будет пересесть на метро и МЦК, а в перспективе число пересадoчных станций увеличится до 27.

В начале диаметры будут обслуживать 39 поездов "Иволга" в смешанном режиме с обычными электричками, на диаметрах создадут более 900 тыс. новых пассажирских мест в сутки. Первые диаметры улучшат транспoртное обслуживание бoлее 4 млн человек в Мoскве и области; для oплаты прoезда пассажиры смогут использовать карту "Тройка", пересадка с МЦД на метро или МЦК и обратно будет бесплатной.