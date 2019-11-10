В Москве прошла акция памяти оружейника Калашникова

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) и Росгвардия провели мемориальную акцию "100 гвоздик к 100-летию Михаила Калашникова" у памятника легендарному оружейнику в центре Москвы, сообщила в воскресенье пресс-служба РВИО.

Столетие со дня рождения доктора наук, генерал-лейтенанта в соответствии с указом президента России отмечается в стране на федеральном уровне. Памятник установлен в Москве в 2017 году Российским военно-историческим обществом. Композиция в Оружейном сквере представляет собой фигуру конструктора стрелкового оружия, рядом с которым запечатлен архангел Михаил, побеждающий дракона. На заднем плане воспроизведена фраза изобретателя всемирно известного автомата Калашникова: "Я создавал оружие для защиты своего Отечества".

"Его оружие, - приводятся в сообщении слова начальника научного отдела РВИО Юрия Никифорова, - помогло нашей стране сохранить независимость и суверенитет в XX веке, помогло установить паритет вооружения по целому ряду параметров с блоком НАТО в годы холодной войны, помогло многим народом мира отстаивать свою свободу, независимость и право на развитие. Ведь не случайно автомат Калашникова стал символом на гербах и флагов целого ряда государств".

Цветы к подножию памятника возложили первый замкомандующего Центральным округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Сергей Бойко, представители РВИО, военнослужащие, сотрудники концерна "Калашников", воспитанники кадетских классов.