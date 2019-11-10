В Москве из частного дома украли три норковые шубы и украшения на 1 млн рублей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Неизвестный злоумышленник проник в двухэтажный частный дом в Новой Москве, откуда украл три норковые шубы и ювелирные изделия на сумму более 1 млн рублей. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в ГУ МВД России по Москве.

В главке отметили, что в службу "02" поступило сообщение от мужчины о краже из частного дома, расположенного в поселении Марушкинское, деревне Крекшино, на улице Клубничной.

"Полицейские, прибыв на место, установили, что неизвестный, отжав окно на первом этаже, проник в двухэтажный частный дом по указанному адресу, откуда тайно похитил три норковые шубы и шкатулку с ювелирными изделиями. Материальный ущерб составил более 1 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ).