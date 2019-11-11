Коммунарская линия метро сократит путь из Троицка до центра Москвы до 40 минут

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Запуск в эксплуатацию Коммунарской линии метро позволит сэкономить жителям от 20 до 50 минут при проезде из Троицка до центра столицы. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Москомархитектуры.

"Запуск Коммунарской линии метро позволит добраться из Троицка до центра столицы за 40 минут. Согласно расчетам Института Генплана Москвы, жители смогут сэкономить в дороге от 20 до 50 минут", - говорится в сообщении.

Как уточнил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов, протяженность участка Коммунарской линии метро от станции "Коммунарка" до конечной станции в Троицке составит 14,5 км, на участке планируется расположить около шести станций. Линия пройдет вдоль Калужского шоссе. Ее проект будет обсуждаться с жителями. По словам Кузнецова, предлагается строительство в Троицке только одной станции метро.

Он добавил, что по расчетам Генплана, сооружение линии улучшит условия транспортного обслуживания 250 тыс. местных жителей и 124 тыс. работающих в поселении Десеновское и Троицке.

"Чтобы трассировка рассматриваемой линии не осложнила жизнь людям, на отдельных участках она пройдет под землей. В частности, в районе города Троицка от Ватутинок линия пересечет Калужское шоссе, и далее протянется вдоль Октябрьского проспекта в подземном исполнении. Это позволит при массе существующих ограничений выйти в створ проспекта, не задевая жилые дома", - цитирует пресс-служба начальника мастерской развития пассажирского транспорта Института Генплана Москвы Ольгу Панкину.

Коммунарская линия, протяженность которой превысит 30 км, протянется от станции "Севастопольский проспект" до станции "Троицк". На линии разместят 16 станций метро, она будет связана пересадками с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом. Работы уже развернуты на семи станциях на участке от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки".