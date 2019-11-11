Власти Подмосковья приостановили выдачу пропусков на МКАД для грузовиков

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Подмосковное министерство транспорта из-за исчерпания годового объема квот приостановило выдачу пропусков для большегрузов на МКАД в дневное время. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства.

"Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области <...> временно приостановило выдачу новых пропусков на МКАД для автомобилей с грузоподъемностью свыше 12 т. Госуслуга предоставляется ведомством в рамках соглашения между правительством Москвы и области. С начала этого года Минтрансом области было выдано 12 тыс. разрешений, что составляет годовой объем квот для Подмосковья", - говорится в сообщении.

Вопрос о предоставлении дополнительной квоты со стороны Москвы находится на рассмотрении в столичном правительстве. В пресс-службе добавили, что власти Подмосковья уполномочены выдавать пропуска только для транзитного перемещения по МКАД. Для получения права въезда в пределы МКАД необходимо обращаться в столичный департамент транспорта.

Для грузовых автомобилей с массой более 12 т запрещены въезд и движение днем в пределах МКАД и по МКАД. С 22:00 до 06:00 пропуск для проезда по МКАД не требуется.