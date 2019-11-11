Публичные слушания проекта развития территории Бадаевского завода состоятся 18 ноября

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Публичные слушания по проекту развития территорий Бадаевского пивоваренного завода пройдут в Москве 18 ноября, сообщил в понедельник исполнительный директор Capital Group Михаил Хвесько на экспертном обсуждении проекта в Москомархитектуре.

"В понедельник будут общественные слушания. При условии их положительного прохождения, затем будет около трех-четырех месяцев до получения градостроительной документации", - сказал он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Москомархитектуры, на публичных слушаниях будет обсуждаться вопросы межевания территории и внесение изменений в правила землепользования и застройки.

Девелоперская компания Capital Group разработала масштабный проект редевелопмента территории бывшего Бадаевского пивзавода в Москве. Концепция проекта предполагает создание высотного жилого здания на сваях, под которыми расположится парк и отреставрированные исторические корпуса завода. Проект обойдется девелоперской компании в 4,7 млрд рублей. Реставрация коснется трех корпусов завода. Первый и третий корпуса, которые имеют статус объектов культурного наследия, будут отреставрированы. Частично утраченный второй корпус, не имеющий статуса памятника, будет восстановлен по историческим чертежам.

"Архнадзор" выразил опасения, что Бадаевский пивзавод, который является памятником промышленной архитектуры, полностью потеряет свою идентичность из-за планируемого строительства на его территории крупного жилого квартала. На сайте движения сообщалось, что от всего исторического ансамбля завода остается всего три постройки, которые будут загорожены сваями, на которых и разместится жилой квартал. Вокруг завода также будет жилая застройка.

Сам проект реконструкции разработан бюро Herzog & De Meuron и предполагает возведение жилых зданий на сваях, а также сохранение исторического облика завода одновременно с созданием вокруг общественных пространств и с развитием транспортной системы в районе. Кроме того, на территории завода будет создан парк, который будет расположен вокруг отреставрированных и восстановленных корпусов Бадаевского пивоваренного завода. Зеленая зона будет открыта для всех посетителей.