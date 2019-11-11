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Пассажиропоток открытых в 2019 году станций Сокольнической линии вырос на 45%

При этом Некрасовскую линию ежедневно используют на 18% больше пассажиров

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Пассажиры московского метро для своих ежедневных поездок все чаще используют станции, открытые в этом году. Так, средний ежедневный пассажиропоток буднего дня четырех новых станций Сокольнической линии с июня вырос на 45%, а Некрасовскую линию в своих ежедневных маршрутах используют на 18% больше пассажиров, чем в первый месяц ее работы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе подземки.

"Благодаря открытию восьми новых станций на Сокольнической и Некрасовской линиях метро стало доступнее более чем для 660 тыс. жителей столицы и Новой Москвы. Станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии становятся все более востребованными у жителей столицы и Новой Москвы. Их суммарный ежедневный пассажиропоток в будний день составляет в среднем 30 тыс. человек, что почти на 45% больше, чем в аналогичный период первого месяца работы", - сказал собеседник агентства.

Благодаря тому, что Сокольническую линию продлили до станции "Коммунарка", длительность ежедневной поездки жителей ТиНАО сократилась почти в два раза. При этом станция "Саларьево", которая раньше была конечной, разгрузилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а "Теплый Стан" Калужско-Рижской линии - на 17%.

Некрасовская линия также с каждым днем становится все более востребованной у пассажиров. Если в июне ей ежедневно пользовались в среднем порядка 50 тыс. пассажиров, то сейчас станции "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка" для своих поездок ежедневно выбирают уже порядка 59 тыс. человек. Ожидается, что после запуска второго участка этой линии и появления возможности пересадки на Большую Кольцевую линию Таганско-Краснопресненская разгрузится более чем на четверть.

Строители ведут круглосуточные работы по возведению новых станций. Так, после ввода южного участка БКЛ "Аминьевское шоссе - Проспект Вернадского" ожидается значительное снижение нагрузки на юго-западный участок Сокольнической линии. А после ввода второго участка Некрасовской линии от "Косино" до "Нижегородской" разгрузится юго-восточный участок одной из наиболее востребованных линий метро - Таганско-Краснопресненской.

На портале "Активный гражданин" сейчас идет голосование "Большая кольцевая линия метро - нужно ли Москве еще одно кольцо?". По предварительным подсчетам, проект поддерживают более 80% опрошенных.

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