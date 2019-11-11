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В мужских комнатах отдыха Третьяковки оборудуют пеленальные столики

Нововведения появятся как в историческом здании в Лаврушинском переулке, так и в Новой Третьяковке на Крымском Валу

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Третьяковская галерея оборудует в 2020 году пеленальные столики в мужских комнатах отдыха. Нововведение коснется исторического здания в Лаврушинском переулке и Новой Третьяковки на Крымском Валу. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе галереи.

"Есть такой запрос от пап. У нас запланировано в следующем году внедрение пеленальных столиков во все мужские комнаты отдыха", - сказали в пресс-службе.

Сейчас пеленальные столики для детей есть во всех дамских комнатах Третьяковской галереи.

"Также у нас есть специальные зоны для кормления детей. Они пока не обозначены, но мы их собираемся маркировать специальными пиктограммами", - уточнили в пресс-службе.

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Россия
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