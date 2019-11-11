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Участок Волоколамского шоссе перекроют в связи с реконструкцией до конца 2020 года

Движение по направлению в центр обеспечат по трем полосам за счет обустройства временной объездной дороги

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Участок Волоколамского шоссе от дома № 91 до дома № 97 будет полностью перекрыт в двух направлениях до конца 2020 года в связи с реконструкцией дороги. Об этом ТАСС сообщили в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

"Полное перекрытие на участке Волоколамского шоссе от дома № 91 до дома № 97 по направлению в область с обеспечением движения по трем полосам за счет перепуска транспорта на встречное направление", - говорится в сообщении.

При этом движение по направлению в центр обеспечат по трем полосам за счет обустройства временной объездной дороги.

Отмечается, что перекрытие будет действовать до 30 декабря 2020 года.

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