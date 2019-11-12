До конца года в Москве установят более 200 остановочных павильонов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Более 200 новых остановочных павильонов общественного транспорта появится в Москве к концу года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба департамента капитального ремонта Москвы.

"Более 200 остановочных павильонов общественного транспорта уже установлено в этом году в рамках программ "Развитие транспортной системы" и "Развитие городской среды" Департаментом капитального ремонта города Москвы. А всего в 2019 году на улицах столицы появится порядка 460 современных остановок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что павильоны делают из коррозионностойкой стали и многослойного стекла, чтобы защитить конструкцию от вандалов. В павильонах ставят лавочки, вешают схемы маршрутов. Также рядом с большинством из них устанавливают экраны с информацией о времени прибытия транспорта - в этом году такие экраны появятся более чем на 230 остановочных пунктах. Свыше 400 павильонов получат Wi-Fi и устройства для зарядки гаджетов.