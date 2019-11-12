Около 300 элементов навигации установят на трех вокзалах Москвы к запуску МЦД

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Дополнительные элементы навигации - стикеры, указатели и стойки - установят на Курском, Савеловском и Белорусском вокзалах к намеченному на конец ноября запуску первых двух Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента транспорта.

"На трех вокзалах, через которые пройдут маршруты МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский", установят около 300 дополнительных элементов навигации к запуску МЦД. <...> Из них 150 шт. - на Курском вокзале, 110 шт. - на Белорусском вокзале, 30 шт. - на Савеловском вокзале. Стикеры, временные указатели на композитном материале и стойки будут установлены на пути следования пассажира от близлежащих станций метро к конкретным платформам на вокзале, с которых будут отправляться поезда МЦД", - говорится в сообщении.

На Савеловском вокзале поезда МЦД будут прибывать на пути 2 и 3А, на Белорусском вокзале - на 1-й, 2-й, 7-й и 8-й пути, на Курском - на 3-й, 4-й, 10-й и 11-й пути. Элементы навигации появятся в вестибюлях вокзалов и на платформах, а также около вокзалов и при выходах со станций метро.

К запуску диаметров также обновляют навигацию в метро - на 16 станциях уже заменены лайтбоксы и настенные путевые полосы. Карты метро на станциях и в подвижном составе заменят на совмещенную схему метро и первых двух диаметров. Кроме того, за неделю до запуска с указателей начнут снимать штриховку, которая сейчас закрывает элементы навигации МЦД.

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект, в соответствии с которым предполагается создание пяти железнодорожных линий, которые должны пройти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой. Два первых диаметра МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" планируют открыть в конце ноября, их протяженность составит 132 км с 57 станциями. В будущем число станций увеличится до 66, с 19 станций можно будет пересесть на метро и МЦК, а в перспективе число пересадочных станций увеличится до 27.