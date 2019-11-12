Власти Москвы заявили о готовности инфраструктуры к запуску двух первых МЦД

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Основные работы на объектах инфраструктуры для запуска двух первых Московских центральных диаметров (МЦД) 21 ноября в столице завершены. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Сделано практически все [для запуска двух МЦД 21 ноября], продолжаем работу в плановом порядке. У нас будет дополнительное улучшение из заранее принятых решений - пересадка с МЦК на платформу НАТИ [Октябрьской железной дороги] по принципу "сухие ноги". Она будет закончена к концу года. Ожидаем, что в конце года будет построена на МЦД-1 остановочная платформа "Остафьево", в хорошем состоянии проект находится", - сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что к ранее анонсированному запуску движения поездов по первым двум Московским центральным диаметрам 21 ноября строители основные запланированными работы выполнили.

"Понятно, что эти работы будут продолжаться дальше, будут другие этапы, это работа ближайших 4-5 лет. Но уже первые два МЦД поедут в запланированном режиме", - сказал Хуснуллин.

О Московских центральных диаметрах

Идея запуска МЦД была объявлена в ноябре 2017 года. В реализации участвуют правительства Москвы и Подмосковья, РЖД, Минтранс РФ и ГУП "Московский метрополитен". Оператором перевозок станет Центральная пригородная пассажирская компания.

Всего намечен запуск пяти линий. Запуск первых двух диаметров (МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 от Нахабина до Подольска), которые так названы за сквозной характер пересечения города, намечен до конца года. После первых двух планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкина до Домодедова.

Диаметры разбиты на три тарифные зоны. Проезд по "Центральной" будет равен поездке на метро и составит 38 рублей по "Кошельку" карты "Тройка", по зоне "Пригород" - 45 рублей, а по "Дальней" зоне стоимость поездки будет складываться из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) плюс 45 рублей. Кроме того, при оплате поездки картой "Тройка" для пассажиров всех зон будет действовать бесплатная пересадка на метро и МЦК. Оплатить проезд на МЦД можно будет билетами пригородных электричек, однако при их использовании пересадка на метро и МЦК не будет бесплатной.

Турникеты на станциях МЦД оборудуют терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Пассажиры смогут расплатиться картами, поддерживающими технологии PayPass/PayWave и гаджетами с технологиями Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay. При бесконтактной и безналичной оплате - стоимость проезда на МЦД по "Центральной" зоне составит 42 рубля. Предполагается, что проезд по МЦД и метро станет суммарно в 2-4 раза дешевле, чем в традиционном сочетании подмосковной электрички и метро.