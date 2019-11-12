"Ласточки" на Московском центральном кольце оборудовали системами автоведения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Завод "Уральские локомотивы" оборудовал более 50 "Ласточек" для Московского центрального кольца (МЦК) системами автоведения - ультразвуковыми датчиками, позволяющими скорректировать остановку поезда на платформе с точностью до 50 см. Об этом во вторник сообщили в пресс-центре Группы "Синара".

"Завод "Уральские локомотивы" (совместное предприятие Группы "Синара" и концерна Siemens, находится в Верхней Пышме Свердловской области - прим. ТАСС) выполнил контракт с ОАО "РЖД" на установку дополнительного оборудования систем автоведения на скоростных электропоездах "Ласточка", курсирующих по МЦК. 51 пассажирский состав оснащен ультразвуковыми датчиками", - говорится в сообщении.

Гендиректор "Уральских локомотивов" Олег Спаи пояснил, что установленная система автоведения позволит значительно упростить работу машиниста и уже в ближайший месяц сократить интервал движения поездов. "Сейчас на полигоне эксплуатации МЦК проводятся тестовые проверки нового оборудования в динамике", - добавил он.

Отмечается, что оборудование "Ласточек" новыми датчиками - это подготовительный этап к внедрению беспилотной системы управления электропоездами.

Беспилотные технологии

В пресс-службе уточнили, что также на МЦК опытные испытания с лета проходит "Ласточка" со встроенной системой "машинного зрения". Во время движения электропоезда технология формирует двухмерную или трехмерную картину окружающего пространства при помощи камер и сканирующих устройств - это позволяет оценивать состояние и занятость путей. Испытания продлятся еще несколько месяцев.

Кроме того, специалисты "Уральских локомотивов" совместно с РЖД и научными институтами планируют разработать технические требования на электропоезд, который будет работать без машиниста - полностью автоматизировано двигаться по маршруту, останавливаясь на платформах и осуществляя посадку и высадку пассажиров.

Пассажирское движение на МЦК открылось 10 сентября 2016 года. Кольцо проходит через 26 районов, в которых проживают около 2 млн человек. Сейчас здесь открыта 31 станция. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал, что в ноябре движение поездов по МЦК планируется сократить на 20% - до 4 минут.

Завод "Уральские локомотивы" специализируется на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава нового поколения. Завод серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока "Синара" с коллекторным тяговым приводом, грузовые магистральные электровозы постоянного тока "Гранит" с асинхронным тяговым приводом и скоростные электропоезда "Ласточка" различных модификаций, а также магистральный электровоз переменного тока.