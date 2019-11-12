Почти 350 предложений москвичей по благоустройству отобрано в рамках проекта "Мой парк"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Награждение самых активных участников московского краудсорсинг-проекта "Мой парк" состоялось в павильоне "Заповедное посольство" в парке "Зарядье". Эксперты отобрали 349 идей, которые будут реализованы в парка столицы.

"В рамках подведения итогов нашего проекта "Мой парк" мы награждаем москвичей дипломами. Отобрано 349 идей, которые в дальнейшем будут реализованы властями Москвы. Мы видим, как успешно работает алгоритм "предлагай - обсуждай - оценивай" на краудсорсинговой платформе правительства Москвы", - сказал на церемонии награждения руководитель столичного госучреждения "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

Участники проекта с 22 по 31 октября предлагали свои идеи по четырем темам: "События в парках", "Активности в парках", "Красивый парк" и "Новости о парках: онлайн- и офлайн-сервисы". На церемонии награждения присутствовали, в частности, директор объединенной дирекции "Мосгорпарк" Вячеслав Дунаев, директора парка "Зарядье" и Парка Горького Павел Трехлеб и Иван Демидов, а также директор филиала Ботанического сада Московского госуниверситета "Аптекарский огород" Алексей Ретеюм.

Павел Трехлеб отметил, что поиск новых путей развития территории, площадок, пространств города сейчас крайне важно. Это касается, в том числе, создания комфортных условий не только для людей, но и для птиц.

"Современный мегаполис - это среда, которая подвержена мощнейшей антропогенной нагрузке. Парки меняются, высокие здания растут, увеличивается количество машин, и среда для птиц с каждым годом объективно становиться сложнее. В этом заключается наша роль, чтобы с привлечением науки, организовать пространство комфортное и для жителей, и для птиц. Надо сказать, что для каждого вида птиц, по мнению орнитологической группы, требуются разные домики и, как ни странно, разного цвета", - пояснил он.

Одна из победителей проекта Наталья Кофф подала идею не только сделать домики для птиц, но и кормушки.

"Мы ведь вывешиваем молочные пакеты или пластиковые бутылки для них, но они крайне неэстетичные", - рассказала она ТАСС.

Краудсорсинг-проект "Мой парк" был запущен госучреждением "Новые технологии управления" совместно с Объединенной дирекцией "Мосгорапарк" на краудсорсинговой платформе правительства Москвы с 22 по 31 октября 2019 года. Все желающие предлагали свои идеи по развитию парков культуры и отдыха, принимали участие в тематических обсуждениях.