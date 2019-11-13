Аномально теплая погода продержится в Москве до воскресенья

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Аномально теплая температура воздуха сохранится в Москве до конца недели, 17 ноября, сообщил ТАСС в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если говорить о Москве - совершенно однородный режим погоды. В ближайшие пять дней, до конца недели, - ночные температуры от минус 2 до плюс 2 градусов, а дневные температуры - от 3 до 6 [градусов] тепла. Это выше нормы на 4-6 градусов", - сказал он.

По словам Вильфанда, аналогичная ситуация на всей европейской территории России, за исключением севера.

В среду днем температура воздуха в Москве составит 4-6 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до нуля градусов. Синоптики также предупреждают о тумане в ночные часы, в связи с этим объявлен желтый уровень опасности.