Количество электродепо метрополитена в Москве увеличится до 25

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Еще четыре электродепо метрополитена построят в Москве до конца 2023 года, таким образом их общее количество составит 25. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного департамента строительства.

"В настоящее время Московским метрополитеном эксплуатируется 21 электродепо. До конца 2023 года будет построено еще четыре новых депо: "Столбово", "Южное", "Нижегородское" и электродепо для обслуживания Большой кольцевой линии", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Андрея Бочкарева.

Он отметил, что также за этот период планируется реконструировать депо "Сокол". В пресс-службе уточнили, что основная функция депо - отстой поездов, но также в них проводится плановое обслуживание и мойка подвижного состава. Кроме того, в них проводится ремонт поездов и вспомогательное производство.