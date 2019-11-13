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Каток на Красной площади откроется 29 ноября

ГУМ-Каток будет работать ежедневно с 10:00 до 23:30

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. ГУМ-каток на Красной площади начнет работу 29 ноября, в этом году для посетителей обновили ассортимент коньков и раздевалки. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе катка Главного универсального магазина.

"Открытие катка на Красной площади запланировано на 29 ноября. В этом году ГУМ-каток перенесет москвичей и гостей столицы в детскую сказку: тема оформления 14-го сезона ГУМ-катка приурочена к юбилею самой любимой детской телепередачи "Спокойной ночи, малыши!", которой в этом году исполнилось 55 лет", - сказал собеседник агентства.

При этом он добавил, что для посетителей катка закуплены новые коньки - белые фигурные и черные хоккейные. Кроме того, для удобства будут открыты дополнительные кассы и обновлены раздевалки.

ГУМ-Каток будет работать ежедневно с 10:00 до 23:30 с 30 ноября 2019 года до 1 марта 2020 года. Сеансы с 10:00 до 20:30 продолжительностью один час, после каждого сеанса технический перерыв 30 минут. Сеанс с 22:00 будет длиться 1 час 30 минут.

"Первые четыре утренних сеанса в будни можно посещать бесплатно. Hа все остальные сеансы в будние дни взрослый билет будет стоить 400 рублей, а детский (с 7 до 12 лет) - 200, при этом детский билет дает возможность входа на каток одному взрослому без права катания. Бесплатный билет для детей до семи лет при условии приобретения взрослого билета для сопровождения на льду. В выходные дни взрослый билет будет стоить 500 рублей, а детский - 300. В праздничные дни с 29 декабря по 8 января 2020 года взрослый билет будет стоить 600 рублей, а детский - 300. Для пенсионеров сеанс в будни будет стоить 200 рублей, а в выходные - 300", - отметили в пресс-службе, уточнив, что единовременно каток может принять до 450 гостей.

Также на катке будут проходить бесплатные мастер-классы по хоккею с чемпионом мира Алексеем Яшиным. Выдающийся хоккеист расскажет всем желающим об особенностях этого вида спорта и покажет коронные приемы. Для участия в мастер-классах достаточно пройти регистрацию на сайте ГУМа. Также в этом сезоне на ГУМ-катке пройдут Всероссийский турнир по хоккею с мячом среди детей, празднование Дня студента, Дня всех влюбленных и другие мероприятия.

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