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Штрафы за нарушения санэпиднорм на стройобъектах в Москве превысили 12 млн рублей

Специалисты Мосгосстройнадзора проверили более 3 тыс. объектов капитального строительства на соблюдение санитарных норм

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Инспекторы Мосгосстройнадзора за десять месяцев текущего года провели 3 тыс. проверок по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований на стройках столицы, общая сумма штрафов за нарушения составила более 12 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба комитета.

"За десять месяцев 2019 года специалисты отдела санитарно-эпидемиологического надзора Мосгосстройнадзора приняли участие более чем в 3 тыс. проверках объектов капитального строительства на предмет соблюдения санитарных требований. При выявлении нарушений выдавались предписания, составлялись протоколы об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов составила более 12 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, на особом контроле находились уникальные и знаковые объекты: бассейн "Лужники", парк развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме, "Москва-Сити", дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках, школа на 2,5 тыс. мест на территории завода имени Лихачева, первая очередь больницы в Коммунарке, транспортно-пересадочный узел в Саларьеве, а также жилые дома по программе реновации, объекты дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры.

"Одним из приоритетных направлений работы является рассмотрение обращений граждан. В 2019 году таких было более 2 тыс. По всем жалобам проводятся проверки. При подтверждении изложенных фактов принимаются меры для устранения нарушений. Ежедневно проводится кропотливая работа не только по наказанию нарушителей, но и профилактике правонарушений", - говорится в сообщении.

Кроме того, по 254 отрицательным результатам измерений уровней шума от строительных работ на сегодняшний день вынесено 184 постановления о наложении штрафов на сумму 45,5 млн рублей, из них на юридических лиц - 40,9 млн, должностных лиц - 4,6 млн рублей. После вмешательства Мосгосстройнадзора на всех объектах выполнены противошумные мероприятия.

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